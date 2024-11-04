Bolivya'da kışlaya saldırı: 200'ü aşkın asker rehin alındı

AA

CNN'in haberine göre, Bolivya'nın Cochabamba kenti yakınlarındaki kışla silahlı bir grup tarafından ele geçirildi.

Bolivya ordusundan yapılan açıklamada grubun, birçok silah ve mühimmata da el koyduğu bildirildi.

Açıklamada, silahlı grup, Cochabamba yakınlarındaki kışlayı "derhal ve barışçıl şekilde" terk etmeye çağrılırken, aksi taktirde eylemlerinin "ülkeye ihanet" olarak değerlendirileceği vurgulandı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı olayda rehin alınan askeri personel sayısının 200'ün üzerinde olduğunu kaydederken, Devlet Başkanı Luis Arce, silahlı grubun, eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduğunu ileri sürdü.

Önceki gün de 3 ayrı kışla silahlı gruplar tarafından saldırıya uğramış ve birçok asker rehin alınmıştı.

ESKİ LİDERE SUİKAST GİRİŞİMİ

Morales, 28 Ekim'de koka üreticilerinin radyo istasyonuna gitmek üzere Villa Tunari kasabasından Lauca'ya seyahat ederken silahlı saldırıya uğramıştı.

Seyir halindeyken silahlı saldırıya uğradığını ve en az 14 kez aracına ateş edildiğini dile getiren Morales, şoförünün yaralandığını duyurmuştu.

Saldırı nedeniyle Bolivya Devlet Başkanı Arce'yi suçlayan Morales, "Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi." ifadesini kullanmıştı.

Olaydan sonra Morales destekçilerinin, ülkenin merkezindeki yolları trafiğe kapatmasının ardından yüzlerce polis göstericilere müdahale etmişti.

Savcılık tarafından "tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla" suçlanan Morales hakkında, ifade vermesi için yakalama kararı çıkarılmıştı.