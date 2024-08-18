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Bolu, Aydın ve İzmir Yamanlar'da çıkan yangınlarda zarar gören alan görüntülendi

Bolu, Aydın ve İzmir Yamanlar'da çıkan yangınlarda zarar gören alan görüntülendi Bolu Göynük'te, Aydın Bozdoğan'da ve İzmir Yamanlar'daki orman yangınları kontrol altına alındı. Yangınların ardından soğutma çalışmaları başlatıldı ve zarar gören alanlar fotoğraf karelerine yansıdı.