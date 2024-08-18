Türkiye'nin birçok bölgesindeki orman yangınlarıyla mücadele çetin hava şatları aldında gerçekleştirildi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir Yamanlar ve Urla ile Bolu Göynük'teki orman yangınları kontrol altına alındığını duyurdu.
BOLU'DA ZARAR GÖREN ALANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Bolu'da orman yangınında zarar gören alanlar havadan görüntülendi.
Göynük'te çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, drone ile yapılan çekimlerle gözler önüne serildi.
BOLU'DA MÜCADELE 72 SAAT SÜRDÜ
Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda 15 Ağustos'ta öğle saatlerinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 72 saat süren çalışmaların ardından kontrol alına alındı.
(Bolu / Göynük)
BOLU GÖYNÜK'TEKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bolu Göynük'te yanan bölgede, soğutma çalışması başlatıldı.
Yangında zarar gören ormanlık alan, Dedeler Köyü mevkisinde havadan görüntülendi.
(Bolu / Göynük)
AYDIN'DAKİ ORMAN YANGINININ ARDINDAN
Aydın'daki orman yangınında yanan alanlar görüntülendi.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden orman yangınında zarar gören yerler havadan görüntülendi.
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
İZMİR YAMANLAR'DAKİ YANAN ARAZİ KARELERE YANSIDI
İzmir Yamanlar'daki yanan alanlar havadan görüntülendi. İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda çıkan yangında zarar gören ormanlık alan, drone ile havadan görüntülendi.
Karatepe mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü ormanlık alanda başlayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahaleleri sonucu kontrol altına alındı.
(İzmir / Yamanlar)
YAMANLAR'DAKİ ALANLAR, GRİ VE SİYAH RENGE BÜRÜNDÜ
Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangından etkilenen alanlar, gri ve siyah renge büründü.
Drone ile çekilen görüntülerde, zarar gören ormanlık alan ve ekiplerin devam eden çalışmaları yer aldı.
(İzmir / Yamanlar)
SOĞUTMA İŞLEMİ SÜRÜYOR
Yangın bölgesinde helikopter ve yer ekipleri soğutma işlemlerine devam ediyor.
Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi Karatepe mevkisinde başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.
Yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmış, 3 mahalle de tahliye edilmişti.
(İzmir / Yamanlar)
(İzmir / Yamanlar)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Bolu / Göynük)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(Aydın / Bozdoğan)
(İzmir / Yamanlar)
(İzmir / Yamanlar)
(İzmir / Yamanlar)
(İzmir / Yamanlar)
(İzmir / Yamanlar)
(İzmir / Yamanlar)
(İzmir / Yamanlar)
(İzmir / Yamanlar)
(İzmir / Yamanlar)Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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