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Haber Merkezi

Türkiye, Bolu'daki otel yangınını konuşuyor...

Kartalkaya'da 76 kişinin ölümüne yol açan otel yangını sonrası soruşturma başlatılmıştı.

YENİ GÖZALTILAR VAR

Yaşanan facianın ardından olayla ilgili yeni gözaltılar yaşandı.

BELEDİYE YETKİLİLERİ GÖZALTINA ALINDI

Otel yangınına ilişkin soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun gözaltına alındı.

Detayları Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştı.

"İNCELEMELER SÜRÜYOR"

Bakan Tunç şunları kaydetti:

Bolu Kartalkaya'da meydana gelen otel yangınıyla ilgili Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma büyük bir hassasiyetle çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir.



Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişi gözaltına alınmıştır. Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemeleri devam etmektedir.

GÖZALTI SAYISI 11'E YÜKSELDİ

Böylece olayla ilgili gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

YETKİNİN BELEDİYEYE AİT OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Kartalkaya'nın yetki alanı bende değil." diyerek sorumluluğu üzerinden atmaya çalıştı.

Ancak ortaya çıkan raporlar, faciadaki ihmalde belediyenin rolünü bir kez daha kanıtladı.

19 GÜN ÖNCE YETKİ VERDİLER

Bolu Belediyesi'nin, yangından 19 gün önce yani 2 Ocak 2025'te Kartalkaya Bölgesi'ndeki kafe için yangın yeterlilik belgesi verdiği ortaya çıktı.

Üstelik belgenin altındaki imzanın da İtfaiye Müdürlüğünün de bağlı olduğu, Tanju Özcan'ın dayı oğlu Sedat Gülener'e ait olduğu belirlendi.

DAYISININ OĞLUNU İTFAİYENİN BAŞINA ATADI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, Bolu İtfaiye Müdürlüğü'nü, Belediye Başkan Yardımcısı olarak atadığı dayısının oğlu Sedat Gülener'e bağladığı ortaya çıktı.

Tanju Özcan, dayısının oğlu Gülener'i Belediye Başkan Yardımcısı olarak atamasını, "Sedat Gülener, benim dayımın oğlu. Bu doğru bunu bütün Bolu biliyor. O göreve getirilmesinde benim dayımın oğlu olmasının bir alakası yok." sözleriyle savunmuştu.