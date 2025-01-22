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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı, hayatını kaybeden 52 kişinin kimliklerinin tespit edildiğini, 45 kişinin cenazelerinin ailelerine teslim edildiğini bildirdi.

Kimliği tespit edilemeyen cenazeler, Ankara'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Facianın ardından morg kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle cenazeler, Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bir gıda firmasına ait soğuk hava depolu tıra konuldu.

YANGINDA ÖLENLERİN CENAZELERİ ÜZERİNDE KIZARMIŞ PİLİÇ FOTOĞRAFI OLAN TIRA KONULDU

Cenazelerin, tırın dorsesinde ailelere teşhis ettirildiği öğrenilirken, tırın üzerindeki kızarmış piliç görsellerinin kapatılmaması tepki topladı.

Tepkiler sonrası tırın üzerindeki görseller branda ile kapatıldı.

Söz konusu tırı, Bolu Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’nün olay yerine gönderdiği öğrenildi.

BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'A SORULDU

Yaşananların ardından Halk TV'de Kayda Geçsin programına telefon bağlantısıyla katılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a skandal görüntü soruldu.

Programda sunucu Şule Aydın, Özcan’a, “Cansız bedenlerin konulduğu o tır, belediyenin gönderdiği bir tır mıydı?" diye sordu.

"ARKADAŞLARIMIZ BÜYÜK ARAÇLARA İHTİYAÇ DUYMUŞ"

Üzerinde kızarmış piliç görsellerinin bulunduğu tırın gönderilmesiyle ilgili bilgisinin olmadığını öne süren Özcan, "Soğuk hava deposu olan büyük araçlara ihtiyaç duymuş arkadaşlarımız, oradaki firmalar da tır şeklinde soğuk hava depolarını ölüler için bize tahsis etmiş cesetlerin muhafazası için." ifadelerini kullandı.

"YA BİZİM ARKADAŞLAR TALEP ETMİŞ VEYA FİRMA KENDİSİ TEKLİF ETMİŞ"

Tırın belediye tarafından talep edildiğini de üstü kapalı şekilde söyleyen Özcan, "Ya bizim arkadaşlar talep etmiş veya firma kendisi teklif etmiş onu bilmiyorum çünkü ben dağdaydım. Cesetler şehir merkezine indirildikçe, muhafaza edilebilmesi için ve yeterince morg olmadığı için o firmaların soğuk hava araçları kullanılmış." dedi.

"BİZE TAHSİS ETMİŞLER CESETLERİN MUHAFAZASI İÇİN"

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: