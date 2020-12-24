Bolu Belediyesi'nde CHP-İyi Parti anlaşmazlığı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İyi Parti'ye önerdiği isim reddedilince başkan yardımcılığı görevine CHP'li ismi getirdi.

31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li Bolu Belediyesi'nde başkan yardımcılığı görevinde bulunan Mansur Şen, istifa etti.

İstifanın ardından Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, İyi Parti İl Yönetimi'ne, başka bir İyi Partili Belediye Meclis Üyesi Ahmet Yılmaz'ı başkan yardımcılığı görevine getirmek istediğini söyledi.

ÖZCAN'IN TEKLİFİNİ İYİ PARTİ KABUL ETMEDİ

Ancak İyi Parti İl Yönetimi, Ahmet Yılmaz'ın başkan yardımcısı yapılmasına karşı çıktı.

Parti yönetimi, başkan yardımcılığı görevine İyi Partili Belediye Meclis Üyesi Hakan Alparslan'ın getirilmesini talep etti.

"KİMİNLE ÇALIŞMAK İSTERSEM ONU ATARIM"

Bu isteğin üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, "Başkan benim, kiminle çalışmak istersem onu atarım. Ahmet Yılmaz'ı kabul etmiyorsanız. Ben kendi partimden birini atayacağım." dedi.

CHP'Lİ İSMİ ATADI

Özcan, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Asuman Şentürk Tekin'i belediye başkan yardımcısı olarak atadı.

Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Bolu Belediyesi'nde İyi Partili başkan yardımcısı kalmamış oldu.