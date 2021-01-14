Bolu Belediyesi'nde Millet İttifakı kavgası

Son yerel seçimlerde Millet İttifakı ile Bolu Belediyesi'ni kazanan CHP'de İyi Parti belediyede artık istenmiyor.

Bolu Belediyesi'nde CHP-İYİ Parti ittifakında çatlak devam ediyor.

Belediyenin en büyük sorunu Millet İttifakı'nda yaşanan makam kavgası...

İyi Parti’li Belediye Meclisi üyeleri geçtiğimiz günlerde CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Dağkent’te yapılması planlanan Sosyal Konut Projesi için talep ettiği 130 milyon TL’ye kadar borçlanma yetkisine ret oyu kullandı.

Özcan duruma sinirlenerek daha önce görevden aldığı İyi Partililere "Yolları ayırmakta doğru yapmışız” dedi.

EŞ BAŞKANLIK KRİZİ

İyi Parti’nin kendisi ile eşbaşkanlık pazarlığı yaptığını, yollarının bu nedenle ayrıldığını söyleyen Özcan konuşmasının devamında “Meselenin ne olduğunu siz de ben de gayet iyi biliyoruz. Mesele eş başkanlık talebi. Eş başkanlık sistemi bize göre değil. Bu HDP’ye göre bir sistem” diye konuştu.

Bolu Belediyesi'nde CHP-İyi Parti anlaşmazlığı HABERİ-TIKLA