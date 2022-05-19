Bolu Belediyesi’ne 40 bin TL idari para cezası

TİHEK, Bolu Belediyesi'nin yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti. Belediyeye para cezası kesildi.

Sığınmacılara yönelik tavrıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu’da yaşayan mültecilerin kenti terk etmesi için su faturası ve katı atık vergisi ücretlerine 10 kat zam yapılacağını açıklamıştı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise Özcan'ın, yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik görüşlerinin kendisini bağladığını belirterek, “Parti politikalarımız ile taban tabana zıttır” demişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı da Özcan hakkında “görevi kötüye kullanma” ile “nefret ve ayrımcılık” suçlarından soruşturma başlatmıştı.

Ceza geldi

Özcan, sonrasında yeni bir adım atarak kentteki yabancı uyrukluların nikah ücretinin 100 kat arttırılması için teklif verdiğini duyurmuş ve sebebini ise “Sığınmacıların Bolu'ya yerleşmelerini istemiyoruz” sözleriyle açıklamıştı.

31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve geldiği ilk günlerde de mültecilere yönelik yardımların kesilmesi talimatını veren Özcan’ın belediyesine, ceza geldi.

‘Ayrımcılık yasağı ihlali yaptı’

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Bolu Belediye Başkanlığı’nın kentte yaşayan yabancılara yönelik su ve nikah ücretlerinde farklı tarife uygulanmasına ilişkin kararında ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına hükmetti.

40 bir lira para cezası

Bolu Belediyesi hakkında 40 bin TL idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.