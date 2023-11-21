Bolu Dağı geçişinde İstanbul istikameti kapatıldı Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kapandı.

AA

Kar kendini tam anlamıyla göstermeden Bolu Dağı'nda bakım çalışmaları hız kazandı.

Anadolu Otoyolu'nda Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti bakım onarım çalışması başladı.

Otoyol üzerinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım, Abant Kavşağı'ndan itibaren kapandı.

Sürücüler, Karayolları ekipleri tarafından yol üzerinde bulunan ışıklı uyarı tabelaları ile Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna gitmeleri yönünde uyarılıyor.

Gece saatlerinde normale dönecek

Abant gişelerinde yola konulan dubalar ile D-100 kara yoluna yönlendirilen araçlar, Kaynaşlı gişelerinden yeniden otoyola girebilecek.

Ulaşımın, Karayolları ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından saat 22.00'de yeniden normale dönmesi planlanıyor.

Otoyolun, İstanbul-Ankara istikametinde ise ulaşım normal olarak sağlanmaya devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)