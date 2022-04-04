Heyelan nedeniyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 16.00'da trafiğe açılacak

Toprak kayması sebebiyle trafiğe kapatılan Bolu Dağı Tüneli, saat 16.00'da trafiğe yeniden açılıyor.

2 Nisan tarihinde, Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara istikametinde toprak kayması yaşanmıştı.

Bu nedenle otoyol çift taraflı olarak trafiğe kapatılırken, ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğü trafiğin sağlanamadığı Bolu Dağı Tüneli'nin 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacağını duyurdu.

"YOL, 16.00 İTİBARIYLA ULAŞIMA AÇILACAKTIR"

Genel Müdürlüğün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlamış; güzergâh yıkama işlemleri ise devam etmektedir. Yol, bugün saat 16:00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır."