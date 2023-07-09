Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı Etkisini artıran sağanak nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin içinde oluşan su birikintisi nedeniyle polis ekipleri tarafından İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Sürücüler Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

İHA

Bolu’da dün gece saatlerinde başlayan ve gün boyunca devam eden sağanak sebebiyle şehrin birçok noktasında su birikintileri oluştu.

Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde de su birikintileri sürücüleri olumsuz yönde etkiledi.

Su birikintisi oluştu

Yağış nedeniyle Bolu Dağı Tüneli’nin girişinde İstanbul istikametinde sağ şeritte su birikintisi oluştu.

Oluşan birikinti nedeniyle karayolları ve trafik polisi ekipleri önlem amaçlı sağ şeridi kapattı.

Uzun araç kuyrukları oluştu

Karayolları ekiplerinin tahliye çalışmaları sürerken bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Otoyolun Bolu geçişinde etkisini sürdüren sağanak yağış sebebiyle ise sürücüler yavaş ilerledi.

İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı

Sağanak yağışın etkili olduğu bölgede kısa süre sonra polis ekipleri tarafından Bolu Dağı Tüneli’nin İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri tarafından sürücüler Abant gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.