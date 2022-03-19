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    Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler

    Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler

    Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen zincirleme kazada 18 araç birbirine girdi. Yaralıların olduğu belirten kazada sonrası İstanbul yönü ise trafiğe kapatıldı. Olay yerine ekipler sevk edildi.
    • DHA
    • 19.03.2022 - 15:50
    • Güncelleme : 19.03.2022 - 15:53
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    TEM Otoyolu ve D-100 yolu geçişlerinde kar yağışı gün içerisinde etkisini sürdürdü.

    Kar yağışının etkisini sürdürmesi kazaları beraberinde getirdi. Bolu Dağı Tüneli'nde gerçekleşen zincirleme kazada 18 araç birbirine girdi.

    İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI

    Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Çok sayıda araç, kazaya karışırken, yaralıların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları çıkarmak için çalışma başlattı. İstanbul istikameti, trafiğe kapatıldı.

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #1

    "15 YARALI"

    Bolu Valisi Ahmet Ümit kazayla ilgili yaptığı ilk açıklamada, "Tüneldeki kazaya 18 araç karıştı, 15 yaralımız var. Herhangi bir can kaybı bilgisi henüz yok.

    Kış şartları dolayısıyla bir yoğunluk var. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmasınlar vatandaşlarımız" dedi.

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #2

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #3

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #4

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #5

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #6

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #7

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #8

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #9

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #10

    Bolu Dağı Tüneli nde gerçekleşen kazaya ilişkin ilk kareler #11


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