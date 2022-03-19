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    Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen kazanın kamera görüntüsü

    Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen zincirleme kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 19.03.2022 - 15:48
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    Bolu Dağı Tüneli'nde meydana gelen kazanın kamera görüntüsü

    Bolu Dağı Tüneli'nde korkunç bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

    Tırlar, otobüsler ve binek araçların birbirine girdiği kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

    Kazanın ardından ekipler hemen olay yerine gönderildi.

    Kaza nedeniyle İstanbul yönünde trafik durdu.

    Bolu Dağı Tüneli nde meydana gelen kazanın kamera görüntüsü #1

    Bolu Dağı Tüneli nde meydana gelen kazanın kamera görüntüsü #2


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