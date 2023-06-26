Bolu Dağı Tüneli’nde tatilcilerin yoğunluğu sürüyor 9 günlük tatil nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde cumartesi günü oluşan yoğunluk bugün de akıcı şekilde devam ediyor.

DHA

5 günlük bayram tatili için çoğu İstanbullu, cumartesi gününden bu yana yollarda...

Hal böyle olunca Megakent boş kaldı, çıkışlar ise tıklım tıklım doldu.

İstanbul'dan kaçan tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.

Yoğunluğun bugün azalması bekleniyor

Geçen cuma akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akıcı olarak sürerken, Bolu Dağı Tüneli mevkiinin Ankara yönünde ulaşım yavaş ilerliyor.

Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım rahatlıkla sağlanırken, Ankara yönündeki yoğunluğun akşam saatlerine doğru azalması bekleniyor.

Ekipler teyakkuzda

Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.

Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Avşar köyü, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda polis, sağlık ve karayolları ekipleri teyakkuzda.