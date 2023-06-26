5 günlük bayram tatili için çoğu İstanbullu, cumartesi gününden bu yana yollarda...
Hal böyle olunca Megakent boş kaldı, çıkışlar ise tıklım tıklım doldu.
İstanbul'dan kaçan tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk kameralara yansıdı.
Yoğunluğun bugün azalması bekleniyor
Geçen cuma akşam saatlerinde başlayan araç yoğunluğu akıcı olarak sürerken, Bolu Dağı Tüneli mevkiinin Ankara yönünde ulaşım yavaş ilerliyor.
Otoyolun İstanbul yönünde ulaşım rahatlıkla sağlanırken, Ankara yönündeki yoğunluğun akşam saatlerine doğru azalması bekleniyor.
Ekipler teyakkuzda
Tatilcilerin sorunsuz bir yolculuk yapmaları için tedbirlerini artıran İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sürücüleri hız yapmamaları, takip mesafelerini korumaları ve emniyet kemerlerini takmaları konusunda uyarıyor.
Zaman zaman yoğunluğun yaşandığı otoyolun Bolu Dağı Tüneli, Avşar köyü, Gerede-Karadeniz bağlantı yolunda polis, sağlık ve karayolları ekipleri teyakkuzda.