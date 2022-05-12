Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü trafiğe kapalı olacak

35 günlük çalışma nedeniyle TEM’in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılacak. Sürücüler, D-100 karayoluna yönlendirilecek.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı konumundaki Bolu Dağı Tüneli bölgesinde çalışma başlatılacak.

Çalışmalar, İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi nedeniyle gerçekleştirilecek.

35 gün sürecek

İstanbul yönündeki çalışmaların 35 gün sürmesi bekleniyor. Ulaşımın bu yönde nasıl sağlanacağı da belli oldu.

Abant-Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.

Sürücüler D-100'e yönlendirilecek

Çalışma yapılacak süre boyunca TEM’in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılacak.

İHA'nın haberine göre, sürücüler, bu süreçte D-100 karayoluna yönlendirilecek.