Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü ulaşıma kapanacak

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Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) Bolu Dağı Tüneli için açıklama geldi.
Açıklamaya göre 21 Kasım Salı günü bakım-onarım çalışmaları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi Ankara-İstanbul istikametinde 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacak.
Ulaşım D-100'den sağlanacak
Ulaşım, Abant kavşağı ile Kaynaşlı kavşağı arasında D-100 Karayolu üzerinden sağlanacak.
Otoyolun İstanbul-Ankara istikameti ise bu süreçte hizmet vermeye devam edecek.
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