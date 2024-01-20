Bolu Dağı'nda görüş mesafesi azaldı: Vatandaşlar güçlükle ilerledi

AA
Bolu'da kara yolunun Düzce kesimi Kaynaşlı, Taşaltı, Bakacak, Karanlıkdere ve Elmalık mevkilerinde sis ve sağanak etkili oldu.
Güzergahı kullanan sürücüler, görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolda dikkatli ilerledi.
Ekipler uyardı
Bölgede görev yapan polis ve Karayolları ekipleri, sürücüleri sis ve sağanağa karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.
Sağanak etkisini gösterdi
Öte yandan, Akçakoca'da sahil şeridinde sis, ilçe merkezinde ise sağanak etkisini gösterdi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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