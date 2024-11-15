Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor: Görüş mesafesi 20 metre

İHA

Ülke genelinde kış etkisini gösteriyor...

Bolu’da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak ve yoğun sis etkili oluyor.

ZOR ANLAR YAŞADI

Özellikle, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

GÖRÜŞ MESAFESİ 20 METREYE DÜŞTÜ

Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.