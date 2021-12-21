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Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu

Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu

Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.