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    Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu

    Bolu Dağı'nın D-100 yolu geçişinde kar yağışı ve sis etkili olurken, Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.
    • DHA
    • 21.12.2021 - 10:06
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    Bolu Dağı'nda kar yağışı ve sis etkili oldu

    Türkiye kar yağışının etkisi altına girdi.

    Bolu Dağı bölgesinde kar yağışı etkili olmaya devam ederken, D-100 yolu geçişinde Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

    Kar yağışının etkisiyle yol, zaman zaman beyaza büründü.

    KAR KALINLIĞI 20 SANTİME ÇIKTI

    Yolda küreme çalışmasıyla beyaz örtü kaldırıldı. Yeşil alanlarda kar kalınlığı, 20 santime ulaştı.

    Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, kar yağışı ve sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerlemek zorunda kaldı.

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