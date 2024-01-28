Bolu Dağı, Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olarak önem taşıyor.
Bolu Dağı’nda yağış artarak devam ediyor.
Türkiye'yi etkisi altına alan kar yağışı ve sis Bolu Dağı’nda etkisini gösterdi.
Kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede sis zaman zaman ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye düştü
Özellikle Bakacak, Darıyeri ve Sarıçökek mevkilerinde sis sebebiyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.
Yol havadan görüntülendi
Görüş mesafesinin 20 metreye düştüğü yolda etkili olan kar yağışı ve sis havadan da görüntülendi.
"Kar 100 santim ama ulaşımda sorun yok"
Sürücü Ramazan Çolak, Bolu'daki trafik sorunu ile ilgili şöyle konuştu:
Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Bugün Bolu Dağı’nda yoğun kar ve sisli bir hava var. Ulaşımda herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda Topuk Yaylası'na gidiyorum. Orası biraz karışık. Orada şu anda kar 1 metreye yaklaştı. Yani 100 santimetre oldu ama ulaşımda sorun olmuyor. Yollarımız açık.
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