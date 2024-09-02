Bolu Dağı’nda uzun araç kuyrukları oluştu Bolu Tüneli’nin İstanbul yönünün uzatma çalışmaları sebebiyle sürücüler D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde kilometrelerce araç kuyruğunun oluşmasına sebep oldu.

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İHA

31 Temmuz tarihinde Bolu Tüneli’nde heyelan riski sebebiyle İstanbul yönü trafiğe kapatıldı.

Çalışmaların sonucunda tünel tüpü 67 metre uzatılacak ve araçların heyelan sebebiyle hasar alması durumu ortadan kaldırılmış olacak.

SÜRÜCÜLER D-100’E YÖNLENDİRİLDİ

Tünel tüpünün uzatılması çalışmaları hızla devam ederken sürücüler, D-100 karayoluna yönlendirildi.

İstanbul istikametine gitmek isteyen sürücüler, D-100 karayolunda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor.

BOLU DAĞI GÜZERGAHINI KULLANANLARIN SAYISI 4 KATINA ÇIKTI

Tünel kapanmadan önce D-100 karayolunu kullanan araçların sayısı 10 bin civarındayken, tünel kapandığında ise bu sayı 4 kat arttı.

D-100'deki artan araç yoğunluğu sebebiyle Bolu Dağı çile yolu oldu. Haftanın ilk iş gününde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

ÇALIŞMALAR 19 EYLÜL’DE TAMAMLANACAK

Öte yandan, Bolu Dağı Tüneli’nde yapılan çalışmaların 19 Eylül’de tamamlanması hedefleniyor.

BOLU VALİSİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Çalışmalar sebebiyle sürücülerin yönlendirildiği D-100 karayolu İstanbul istikametinde yoğunluk yaşanmaktadır. 19 Eylül’e kadar sürecek olan bu yoğunluğu azaltmak amacıyla vatandaşlarımızdan, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bolu Valiliği’nden yapılan uyarılara dikkat etmeleri, alternatif güzergahları kullanmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)