İHA
Bolu’da 3 gündür aralıklarla yağan kar yağışı etkisini artırdı...
D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkili oluyor.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
D-100’ün Bolu Dağı kesimi ve Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde yağış sebebiyle görüş mesafesi düşüyor.
Karayolları ekipleri ise bölgede tuzlama ve küreme çalışmalarını sürdürüyor.
HAFTA SONUNA KADAR SÜRECEK
Kar yağışının hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.
20 SANTİMETREYİ AŞTI
Yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.
Sürücülerin ilerlemekte zorlandığı yolda, trafik polisi ekipleri ise olumsuzluklara karşı teyakkuzda.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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