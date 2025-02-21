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Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Bolu Dağı’nda yoğun kar yağışı: Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı Türkiye’nin önemli geçiş noktalarından biri olan D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde yoğun kar yağışı etkili oluyor. Yolları beyaza bürüyen kar yağışı sebebiyle yeşil alanlarda kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı.