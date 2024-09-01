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Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, vücut geliştirmede derece yaptı

Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, vücut geliştirmede derece yaptı Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda üçüncü oldu.