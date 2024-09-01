Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, vücut geliştirmede derece yaptı

DHA
Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, 28–31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Farklı kategorilerde sporcular mücadele etti.
Bolu’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli 51 yaşındaki Türker Uygur’da yarışmaya katıldı.
ÜÇÜNCÜ OLDU
45 yaş üstü kategoride mücadele eden Emniyet Müdür Yardımcısı Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3’üncü oldu.
UZUN SÜREDİR HAZIRLANIYORDU
Uygur’un, uzun süredir yarışma için hazırlandığı öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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