Haber Merkezi

Bolu'da geçtiğimiz cuma günü Yıldırım Bayezid Camii'nde vaaz veren Bolu İl Müftüsü Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesiyle ilgili konuştu.

Müftü Demirtaş, engelli vatandaşlara şehirdeki bazı camilerde kolaylık sağlayacak çalışmalar yapmak istediklerini ve bunun için gerekli mercilerle iletişime geçtiklerini belirtti.

Demirtaş o esnada ilgili mercide bulunan müdürün Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesine yönelik eleştiride bulunduğunu söyledi.

BOLU İL MÜFTÜSÜ, VAAZ VERDİĞİ KÜRSÜDEN DİYANET'İN BÜTÇESİNİ ANLATMAYA BAŞLADI

Müftü Demirtaş, "Engelli erişimi yapılacak birkaç tane camide güzel şeyler olsun istedik. Bir hanımefendiyi çağırdık müdürlükten onlar bakıyorlar oluyor mu olmuyor mu diye. Arada şöyle bir laf kullanıldı, hocam dedi Diyanet’in bu kadar parası var bunları zamanında niye yapmıyorlar falan filan." ifadelerini kullandı.

"150 BİN PERSONEL VAR, YURT DIŞI TEŞKİLATLARI VAR BOŞ BOŞ KONUŞMA DEDİM"

Müdürün sarf ettiği sözlere cevap verdiğini belirten Demirtaş, "Bir dakika dedim ya sen ne konuşuyorsun dedim ya. Genel bütçenin içinde bizim bütçemizin oranı nedir dedim ya. Hocam şu kadar milyar falan. Kardeşim dedim yüzde 0,9. 150 bin personel var, yurt dışı teşkilatları var boş boş konuşma dedim ya. Bilgi sahibi ol, önyargılı olma. Böyle şeylere gelmeyin değerli kardeşlerim." şeklinde konuştu.

TEPKİ GECİKMEDİ: HOCAM SİYASET YAPMA

Müftü Demirtaş'ın namaz öncesinde kullandığı sözler dikkat çekerken o anlarda bir vatandaştan tepki geldi.

Cami cemaatinde bulunan vatandaş, müftüye seslenerek, "Bize din anlat din. Buradaki bütün cemaat neyin ne olduğunu zaten biliyor. Hocam siyaset yapma." tepkisini dile getirdi.

O anlarda Müftü Demirtaş'ın kendisine siyaset yapma diyen vatandaşlara yanısı ise, "Siyaseti siz yapmayın, siz yapıyorsunuz. Tamam kardeşim." oldu.