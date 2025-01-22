Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların 39'u taburcu edildi

DHA
Türkiye, bir yandan Bolu'daki yangın faciasında kaybettiklerine ağlarken diğer yandan da yaralarını sarıyor.
Sağlık Bakanlığı, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
Bakanlıktan faciada yaralı kurtulan vatandaşlarımızla ilgili yapılan açıklamada, 39 kişinin taburcu edildiği bildirildi.
39 YARALI TABURCU EDİLDİ
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 1’i ağır olmak üzere 51 vatandaşımız yaralanmıştı.
39 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 12 yaralımızın tedavisi hastanelerimizde devam etmektedir.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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