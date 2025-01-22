Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananların 39'u taburcu edildi

DHA

Türkiye, bir yandan Bolu'daki yangın faciasında kaybettiklerine ağlarken diğer yandan da yaralarını sarıyor.

Sağlık Bakanlığı, Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Bakanlıktan faciada yaralı kurtulan vatandaşlarımızla ilgili yapılan açıklamada, 39 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

39 YARALI TABURCU EDİLDİ

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: