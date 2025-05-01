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Haber Merkezi

Bolu'daki yangın faciası, tüm ülkeyi yasa boğdu.

78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangınla ilgili 41 şüpheli gözaltına alındı.. 28 şüpheli tutuklanırken, 9’u sonraki süreçte tahliye edildi.

Aralarında otel sahibi Halit Ergül, yönetim kurulu üyeleri olan eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü ve aynı zamanda Ergül’ün damadı olan Emir Aras, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener’in de bulunduğu 19 kişi ise tutuklu yargılanıyor.

Soruşturma devam ederken, yangın merdiveni olmayan oteldeki yangına ilişkin yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Uzman bilirkişi heyetinin hazırladığı raporda yer alan yangının çıkış anına ek olarak yeni bir görüntüye daha ulaşıldı.

OTEL ÇALIŞANLARININ YANGINDA ARABALARINI KAÇIRDIKLARI ANLAR

Kapalı otoparka ait olan görüntülerde yangın sırasında, restoran bölümündeki alevleri gören otel çalışanlarının insanları uyarmak yerine en az beş kat aşağı inerek kapalı otoparka kaçıp, arabalarını kaçırdıkları ortaya çıktı.

KAPININ TAMAMEN AÇILMASI YANGININ İÇERİYE DOĞRU BÜYÜMESİNE NEDEN OLDU

NTV'den Mustafa Berber'in haberine göre, bilirkişi raporunda o çalışanlar kapıyı aralıklı açsalardı içeriye yoğun bir hava akışı olmayacaktı.

Arabalarını kurtarmak için kapının tamamen açılması yangının içeriye doğru büyümesine neden oldu.

Bilirkişi heyetinin tespitinde "Çalışanlar yangın esnasında bazı müşterilere öncelik tanıdı. Görevli personelin otelde kalan müşterileri uyarmak yerine bireysel tercihleri doğrultusunda kullanması can kayıplarını artırdı" denildi.