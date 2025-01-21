Bolu Kartalkaya'daki yangın felaketinin boyutu ortaya çıktı

AA & Ensonhaber

Türkiye, gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen otel yangınıyla adeta kabus gibi bir güne uyandı.

Önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da bir otelde, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

237 KİŞİ KONAKLIYORDU

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilirken, personel de konukların tahliye edilmesi için zamana karşı mücadele başlattı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Can pazarının yaşandığı yangında uykularından fırlayan tatilciler hızla oteli tahliye etmeye başladı.

İhbar üzerine Bolu ve Gerede belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

ALEVLER TÜM OTELİ SARDI

Yaklaşık 40-45 dakika içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti.

Ancak binanın ahşap yapı olması nedeniyle alevler kısa sürede tüm oteli sardı.

66 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Büyük felaketin yaşandığı yangın sonrası can kaybının 66'ya yükseldiği açıklandı.

Yaralı sayısı ise 1'i ağır 51 olarak açıklandı.

FELAKETİN BOYUTU

Felaketin boyutu ise, yangının kontrol altına alınmasının ardından ortaya çıktı..

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği oteldeki hasar, fotoğraflara yansıdı.