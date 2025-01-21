Bolu Kartalkaya'daki yangında Dilara öldü, babası kalp krizi geçirdi

Bolu Kartalkaya'da yanan otelde 66 kişi hayatını kaybederken 51 kişi de yaralandı.
Tatil için gittikleri turizm merkezinde yaşamını yitirenlerin her birinin aileleri de aldıkları haberle kahroldu.
24 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ HAYATINI KAYBETTİ
Bolu'daki otel yangınında Mardinli Dilara Ermanoğlu (24) da yaşamını yitirdi.
Ölüm haberini alıp, Bolu’ya giden babası Ferman Ermanoğlu, hastane önünde kalp krizi geçirdi.
Kızının ölüm haberini alan Ferman Ermanoğlu, Bolu'ya giderek otopsinin yapıldığı hastanenin önünde beklemeye başladı.
BABASI KIZININ ACISINA DAYANAMADI
Kızının acısına dayanamayan Ermanoğlu, bir süre sonra kalp krizi geçirdi. Ermanoğlu, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından tedaviye alındı.
DİLARA'NIN CENAZESİ MARDİN'DE TOPRAĞA VERİLECEK
Dilara'nın cenazesinin, otopsi işlemlerinin ardından Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı kırsal Toruntepe Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.
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