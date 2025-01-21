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Bolu Kartalkaya'daki yangında Dilara öldü, babası kalp krizi geçirdi

Bolu Kartalkaya'daki yangında Dilara öldü, babası kalp krizi geçirdi Bolu Kartalkaya'da 12 katlı Grand Kartal adlı otelde çıkan yangında hayatını kaybeden 66 kişiden biri de Mardinli 24 yaşındaki Dilara Ermanoğlu oldu. Dilara'nın cenazesini almaya gelen baba ise hastanenin kapısında üzüntüsünden kalp krizi geçirdi.