Türkiye genelinde orman yangınlarıyla mücadele İzmir, Bolu, Aydın, Karabük, Sivas, Çorum ve Manisa’da çıkan orman yangınlarına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor.

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DHA

Türkiye'de bugün 47 noktada orman yangını çıktı.

30'una müdahale edilirken, 17'sine müdahale de sürüyor.

Özellikle İzmir'in Karşıyaka ilçesinde süren yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü ve yerleşim yerlerine ulaştı.

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki yangın kontrol altına alınırken, Bolu’nun Göynük ve Manisa’nın Gördes ilçeleri dahil olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinden alevler yükseliyor.

İZMİR YANGINI BÜYÜDÜ

İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 5 uçak, 15 helikopter, 46 arazöz, 10 su ikmal, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale edilen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 19 arazöz, 4 su ikmal aracı, 2 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahale ediliyor.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede görev yapan helikopterlerin zaman zaman zorlandıkları gözlendi. Ayrıca yazlık evlerde bulunan vatandaşlardan bazıları jandarma kontrolünde güvenli alana sevk edildi.

BOLU’DA DA YANGIN ÇIKTI

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları 20 saati aşkın devam ediyor.

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.

Yangını söndürme çalışmalarına Bolu ve çevre illerden 10 helikopter, 90 arazöz, 96 araç ve iş makinesi destek veriyor. Bölgede görev yapan 637 personel ile yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Yangına müdahale için Bolu, Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Muğla, Samsun, Sivas, Sakarya, Sinop, Trabzon ve Zonguldak'tan Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 166 arazöz, 8 iş makinesi, 13 yangın söndürme helikopteri ve yaklaşık 1000 yangın söndürme personeli ile müdahale ediliyor.

ÜÇ MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangın nedeniyle 3 köydeki bazı mahallelerin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, şimdiye kadar zarar gören alanın yaklaşık 100 hektar olduğunu söyledi.

DUMANLAR ESKİŞEHİR’E ULAŞTI

Bekirfakılar köyü mevkisindeki ormanlık alanda çıkan ve söndürme çalışmaları sürdürülen yangının neden olduğu duman, Eskişehir kent merkezine ulaştı.

Geniş çaptaki duman tabakası, şehrin birçok noktasından görüldü. Duman nedeniyle gökyüzünün bir kısmında karartı oluştu.

MANİSA YANIYOR

Manisa’daki orman yangını üçüncü girdi. Gece boyunca kontrol altına alma çabalarının devam ettiği Gördes'in Boyalı ve Kayacık mahallelerindeki orman yangını sürerken Manisa Valisi Enver Ünlü de yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti.

Gördes ilçesinde devam eden yangın söndürme çalışmalarına gece boyunca bir gece görüşlü helikopter, 83 söndürme ekibi, 36 su tankeri, 18 iş makinesi, 367 personel katıldı.

Bakan Yumaklı, sabahın ilk ışıklarında çalışmaların başladığını dile getirip yangının kısmen kontrol altında olduğunu açıkladı.

GÖRDES'TE MÜDAHALE SÜRÜYOR

Boyalı Mahallesi’nde önceki gün çıkan orman yangınına müdahale sürerken, dün tedbir amaçlı 20 hanelik Karayakup ve 57 hanelik Yeniköy Mahalleleri tahliye edildi.

Tahliye edilen 20 hanelik 40 kişinin yaşadığı Karayakup Mahallesi’ndeki cami dahil tüm evlerin yanarak, kullanılamaz hale geldiği öğrenildi.

Buradaki yangından uzakta farklı noktadaki Kayacık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda da yangın başladı.

Bunun üzerine bölgedeki ekiplere takviye yapıldı.

Yangınlara, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 9 helikopter, 70 arazöz, 17 su ikmal aracı, 8 dozer ve 6 yer ekibi müdahale ediyor.

GÖYNÜK-NALLIHAN YOLU KAPATILDI

Bolu Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Göynük ilçesi Bekirfakılar mevkisinde 15 Ağustos Perşembe günü meydana gelen ve devam eden orman yangını nedeniyle tedbir amaçlı Göynük-Nallıhan yolu trafiğe kapatılmıştır." ifadesine yer verildi.

YANGININ DİĞER ADRESİ: KARABÜK

Ovacık ilçesine bağlı Beydini ve Alınca köyleri arasında saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 kamyonet ve 81 personel ile alevlere müdahale etti. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

AYDIN'DA DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Yangın, Alhisar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda saat 16.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere karadan müdahale başlatırken, yangın söndürme helikopterleri de sortileri ile havadan destek veriyor. Ekiplerin havadan ve karadan müdahale ettiği yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

SİVAS YANGININA EKİPLER MÜDAHALE EDİYOR

Yangın Ilıca köyü yakınlarında meydana geldi. Yangının çıkma sebebi henüz öğrenilemezken alevler, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme ekipleri sevk edildi.

ÇORUM'DA 6 BİN BALYA KÜL OLDU

Alaca ilçesi Yeşilyurt köyü Bağlar mevkiinde akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın büyüdü.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Alaca Belediyesi İtfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait çok sayıda ekip ve iş makinesi sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Anız yangınında 3 bin 500 dönüm anız yanarken, yangında 6 bin adet balya, cevizlik ve üzüm bağları zarar gördü.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)