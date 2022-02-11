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Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre bu gece eksi 19 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.