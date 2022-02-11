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- Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu Türkiye'nin en soğuk ili oldu
Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonu verilerine göre bu gece eksi 19 dereceyle Türkiye'nin en soğuk ili olarak kayıtlara geçti.
- İHA
- 11.02.2022 - 15:55
- Güncelleme : 11.02.2022 - 15:58
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'nin en soğuk ili belli oldu.
Bin 700 otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu'ndan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde, Türkiye’deki en soğuk ilinin Bolu olduğu söylendi.
BOLU'DA HAVA EKSİ 19 DERECE
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Bolu Batı Karadeniz Orman Araştırma İstasyonu'nda hava sıcaklığı sıfırın altında 19 derece olarak kaydedildi.
Türkiye'nin en soğuk ikinci yeri sıfırın altında 17,9 dereceyle Konya’nın Kadınhanı ilçesi oldu.