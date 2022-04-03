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    Bolu Valisi'nden heyelan nedeniyle trafiğe kapanan TEM yolu açıklaması

    Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bölgede risk devam ediyor. Çalışmalar sürüyor. Bir aksilik olmazsa yolun yarın açılmasını ümit ediyoruz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.04.2022 - 11:52
    • Güncelleme : 03.04.2022 - 11:53
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    Bolu Valisi'nden heyelan nedeniyle trafiğe kapanan TEM yolu açıklaması

    TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde dün saat 19.50'de yaşanan toprak kayması sonucu, otoyol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

    Kapanan yolun ulaşıma tekrar açılması için ise ekipler aralıksız çalışmalarına devam ediyor.

    Durum hakkında açıklama yapan Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Bölgede risk devam ediyor. Çalışmalar sürüyor. Bir aksilik olmazsa yolun yarın açılmasını ümit ediyoruz." dedi.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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