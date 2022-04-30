Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği

Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği

Bayram tatiline şimdiden başlayan sürücüler, Anadolu otoyolu üzerinde akıcı yoğunluk oluşturuyor.

Ramazan'da son iki günün içine girilirken, bayram tatilini şehir dışında geçirmek isteyen onlarca kişi araçlarıyla yollara döküldü.

Sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu görülmeye başladı.

Bolu ve Düzce kesimi hareketlendi

Özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu park alanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor.

Bölgede trafik akışı, zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kontrolü ekipler sağlıyor

AA'nın haberine göre; güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk gözlemleniyor.