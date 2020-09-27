D-100 karayolu Ankara yönü kapanmakla karşı karşıya

Bolu'da, 1991'de yapılan duble yol çalışmasının ardından arazisi kamulaştırma işlemi gerçekleştirilmeden D-100 yolu içinde kalan Ö.Y., 13 yıllık hukuk mücadelesini kazandı.

Bolu'da D-100 kara yolunun 1991 yılında genişletilerek, duble yol yapılmasıyla birlikte Vakıfgeçitveren köyü mevkisindeki Ö.Y.’ye ait tarla da yolun geçtiği alan içinde kaldı.

2007'DE ASFALTIN KALDIRILMASI İÇİN DAVA AÇMIŞTI

Ö.Y., üzerinden D-100 yolu geçen arazisine ait emlak vergisini, yıllar boyunca ödemeye devam etti. Ö.Y., 2007 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılması istemiyle dava açtı.

1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılan davanın sonunda Yargıtay, 18 Nisan 2018 tarihinde arazi sahibinin talebini haklı bulup, müdahalenin önlenerek, asfaltın kaldırılmasına hükmetti. 17 Ocak 2020'de de Bolu İcra Mahkemesi'ne müdahalenin menedilerek, asfaltın kaldırılması için talep yazısı gönderildi.

D-100 YOLUNA 'ÖZEL MÜLK' TABELASI ASTI

İcraya konulma kararının üzerinden geçen 10 aylık süreçte Karayolları Genel Müdürlüğü’nün gerekli yasal girişimleri başlatmaması üzerine 13 yıl süren hukuk mücadelesini kazanan Ö.Y.’nin avukatı Cihan Yavuz, müvekkiline ait olan 570 metrekarelik arazinin olduğu alanı kırmızı boyayla işaretleyerek, refüje de mahkeme kararının yazılı olduğu tabelayı astı.

Kararın olduğu tabelada, 'Özel mülktür. Asfalt kaldırılacaktır' yazısı yer aldı. Yavuz’un tabelayı asmasının ardından jandarma ekipleri de olay yerine gelerek, incelemelerde bulundu. Yavuz, jandarma ekiplerine mahkeme kararlarını göstererek, hukuk sürecini anlattı.

13 yıllık hukuk mücadelesini kazandıklarını belirten Cihan Yavuz, “2007 yılında Bolu 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılmış bir davamız vardı.13 yıllık bir hukuk mücadelesini kazandık. Kazandığımız dava müdahalenin önlenmesi ve asfaltın kaldırılması talebiydi. Yargıtay bu kararı kesinleştirerek onadı. Karar, 2018 yılında kesinleşti. 2019 yılında icraya konulduğunda bu zamana kadar Karayolları hareketsiz kaldı ve herhangi bir kamulaştırma işlemi başlatmadı. Alacaklı vekili olarak bize başka bir şans tanımadı. Biz de başvurularımızı yaptık ve yol güvenliği alındıktan sonra hafta içi asfaltı kaldıracağız. D-100 yolu Ankara istikametinin bulunduğumuz bölümü ulaşıma kapatılacak” diye konuştu.

Mahkeme kararına göre, Karayolları'ndan gelecek cevabın ardından ilerleyen günlerde D-100 yolu Ankara yönünün ulaşıma kapatılarak, asfaltın sökülmesi bekleniyor.