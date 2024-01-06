Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

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Fay hatları üzerinde bulunan Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem yaşamış, 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetmişti.
Yaşanılan felaketin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken son haftalarda yakın bölgelerde meydana gelen depremlere bir yenisi daha eklendi.
Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem
Bolu merkezde saat 01.03'te 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre deprem 7.31 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.
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