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Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu

Bolu'da 4.2 büyüklüğünde deprem oldu AFAD, Bolu merkezde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Sarsıntı, çevre illerden de hissedildi.