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İHA

Türkiye, gece saatlerinde Bolu'da meydana gelen otel yangınıyla adeta kabus gibi bir güne uyandı.

Bolu'nun önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de, saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

BİR TARAFTA 66 KİŞİ ÖLDÜ: DİĞER TARAFTA KAYAK KEYFİ DEVAM ETTİ

13 saattir ekipler arama ve soğutma çalışması yürütürken, bazı tatilcilerin kayak keyfi yaptığı görüldü.

Grand Kartal Otel’e ait pistlerde adeta ölüm sessizliği yaşanırken, diğer pistlerde ise tatilcilerin kayak keyfi devam etti.

DUMANLAR YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan, otelden hala dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Çok sayıda ekip soğutma çalışmalarına destek veriyor.

Arama kurtarma ekipleri ise otelin içinde çalışmalarını sürdürüyor.