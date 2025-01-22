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Bolu'da 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak

Bolu'da 76 kişiye mezar olan otelde son kez arama yapılacak 76 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'de AFAD ve beraberindeki uzman ekipler, bugün son kez arama çalışması yapacak.