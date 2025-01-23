Bolu'da anne ve kızı otel yangınında ölmüştü: Cenazede gözyaşları dinmedi

İHA

Türkiye'nin en gözde kış turizm merkezlerinden biri olan Kartalkaya, 21 Ocak 2025'te soğuğun değil, alevlerin ve acının mekanı oldu.

Sömestr tatilinde yüzlerce kişinin tatil hayalleriyle dolup taşan Grand Kartal Otel’de, sabaha karşı yükselen alevler bir anda her şeyi karanlığa gömdü.

Olayda 78 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralı olarak kurtuldu. Çocuklar, gençler, aileler... Birçoğu hayalleriyle birlikte bu yangında hayatını kaybetti.

Yangının ardından harabeye dönen otelden çıkarılan cenazeler ise bir bir ailelerine tespit ediliyor.

HELALİK ALINIRKEN FERYATLAR YÜKSELDİ

Bolu'daki otel yangınında hayatını kaybeden Somalı Tonguç ailesinin kızları ve torunlarının cenazesi de baba evi Manisa'nın Soma ilçesine getirildi.

Yangında hayatını kaybeden Dr. Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın ve kızı 4. sınıf öğrencisi Alya Altın için helallik alındığı sırada aile bireyleri fenalık geçirdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma Tonguç, babası Ergin Tonguç ve kız kardeşi Büşra Boztepe, kayınbabası eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın güçlükle ayakta dururken yakınları tarafından teselli edildi.

Gelini ve torunu için helallik isteyen ve dua ettiren eski Denizli İl Sosyal Hizmetler Müdürü Ahmet Altın ise konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

EŞİNİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Anne ve kızın cenazeleri ardından, cenaze namazının kılınacağı Parkaltı Camii'ne götürüldü.

Kübra Tonguç Altın'ın eşi Hilmi Altın'ın ise hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.