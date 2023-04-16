İHA

Bayram telaşı tüm yurdu sardı.

11 ayın sultanı Ramazan'ın bitmesine sayılı gün kaldı.

Bolu'da vatandaşlar Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil pazarında yoğunluk oluşturdu.

Aşağı Soku Mahallesi’nde bulunan ikinci el otomobil pazarı alıcılarını ağırladı.

Havanın da güzel olması sebebiyle vatandaşlar pazarda yoğunluk oluşturdu.

Ramazan ayının son ikinci el otomobil pazarında, bayram öncesi araç almak isteyen alıcılar pazarlıklara başladı.

Bayram sebebiyle yoğunluk yaşandığını belirten otomobil satıcısı Gürkan Güler şu ifadeleri kullandı:

Bu yoğunluk bayram haftasının olmasının yoğunluğu. Hava da güzel. Kurların yüksek olması sebebiyle otomobil alımında talep var. 2 haftadır zaten piyasa hareketli. Vatandaş da bayram öncesinde arabasını almak istiyor.

Otomobil satan Yiğit Yakar ise şu şekilde konuştu:

Bayram öncesi yoğunluk var. İnsanlar artık piyasaya yetişemediği için bir an önce ihtiyaçlarını karşılama derdinde. O yüzden hızlı bir şekilde araç ihtiyaçları için pazarda dolaşıyorlar, geziyorlar, hareketli günler bu günler.



Bu yoğunluk bayram için değil sadece, Haziran ve Temmuz ayına kadar devam edecek gibi görünüyor.