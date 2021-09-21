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    Bolu'da düzensiz göçmen operasyonu

    Durdurulan minibüste 14 göçmen olduğu ortaya çıktı. Göçmenler, aracın camlarını kırıp kaçmaya çalışsa da yakayı ele verdi.
    • AA
    • 21.09.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 21.09.2021 - 11:39
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    Bolu'da düzensiz göçmen operasyonu

    Yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle mücadele kararlılıkla sürüyor.

    Bolu'da yol kontrolü yapan ekipler, 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

    MİNİBÜSTEN GÖÇMENLER ÇIKTI

    Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 06 S 9565 plakalı minibüsün, kontrol noktasında durup, geri geri gitmeye çalıştığını fark etti.

    ARACIN CAMLARINI KIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

    Ekiplerin durdurmaya çalıştığı araçta bulunanlar, camları kırıp araziye kaçmaya başladı. Jandarmanın çalışması sonucunda göçmenler yakayı ele verdi.

    Gözaltına alınarak hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılan sürücü Mahmut Y'ye, 6458 sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereğince 26 bin 474 lira idari para cezası kesildi. Minibüs ise trafikten men edilerek otoparka götürüldü.

    Bolu da düzensiz göçmen operasyonu #1

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Haklarında aynı kanun kapsamında 4 bin 749'ar lira idari yaptırım uygulanan 14 düzensiz göçmen, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

    Bolu da düzensiz göçmen operasyonu #2

    Bolu da düzensiz göçmen operasyonu #3

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