Bolu'da düzensiz göçmen operasyonu

Durdurulan minibüste 14 göçmen olduğu ortaya çıktı. Göçmenler, aracın camlarını kırıp kaçmaya çalışsa da yakayı ele verdi.

Yurda yasa dışı yollarla giren düzensiz göçmenlerle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Bolu'da yol kontrolü yapan ekipler, 14 Afganistan uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı.

MİNİBÜSTEN GÖÇMENLER ÇIKTI

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa kesiminde yol kontrolü yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 06 S 9565 plakalı minibüsün, kontrol noktasında durup, geri geri gitmeye çalıştığını fark etti.

ARACIN CAMLARINI KIRIP KAÇMAYA ÇALIŞTILAR

Ekiplerin durdurmaya çalıştığı araçta bulunanlar, camları kırıp araziye kaçmaya başladı. Jandarmanın çalışması sonucunda göçmenler yakayı ele verdi.

Gözaltına alınarak hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatılan sürücü Mahmut Y'ye, 6458 sayılı Kanun'un ilgili maddesi gereğince 26 bin 474 lira idari para cezası kesildi. Minibüs ise trafikten men edilerek otoparka götürüldü.

PARA CEZASI UYGULANDI

Haklarında aynı kanun kapsamında 4 bin 749'ar lira idari yaptırım uygulanan 14 düzensiz göçmen, işlemlerin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.