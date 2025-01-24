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İHA

Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 36'sı çocuk, 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Yangın faciasında 4 kişilik aileden Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu da yaşamını yitirdi.

Baba Mete Tunç Boduroğlu ise yangın esnasında camdan atlayarak hayatta kalmayı başardı.

ANNE VE ÇOCUKLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Cenazeleri İstanbul'a getirilen anne Ebru Boduroğlu ve çocukları 9. sınıf öğrencisi Alican ile 5. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde töreni düzenlendi. Törene, anne ve çocukların yakınları ile sevenleri katıldı.

BABA ÖZEL İZİNLE CENAZEYE GELDİ

Tören alanında adeta gözyaşları sel olurken camdan atlaması sonucu vücudunda kırıklar oluşan baba Boduroğlu, acılı gününde ailesini yalnız bırakmadı.

Özel izinle ambulans ve sağlık ekipleri eşliğinde cenazeye getirilen baba Tunç Boduroğlu, taziyeleri kabul etti.

Ardından son kez ailesinin tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve 2 çocuğu, defnedilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.