İHA

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde tatil keyfi, korkunç bir trajediye dönüştü.

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak sabahı saat 03.27'de başlayan yangın, yalnızca dakikalar içinde oteli bir ölüm kapanına çevirdi.

78 kişinin yaşamını yitirdiği faciaya ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce hazırlanan olay yeri yangın raporu ortaya çıktı.

İTFAİYE BÖLGEYE 1 SAATTE ULAŞTI

Raporda, 03.30'da ilk ihbarın ulaştığı, 11 araç ve 30 personelle itfaiye ekiplerinin yola çıkmasının ardından 42 kilometre yol kat ederek saat 04.24'te olay yerine ulaşıldığı belirtildi.

YANGIN 4.KATTAKİ MUTFAK BÖLÜMÜNDE BAŞLADI

Söndürme çalışmalarında 500 ton suyun kullanıldığının kaydedildiği raporda, yangının nedenine ve yaşananlara ilişkin şu ifadeler yer aldı:

Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir.



Kapalı alan yangınlarında hava desteği sağlayacak cam kırılması, kapı açılması ve bunun gibi unsurlar gerçekleşmeden önce, yangın yükünü oluşturan ahşap, plastik vb. gibi kolay yanıcı maddelerin yanmasıyla ısının, sıcak dumanın ve alevin yayılma hızı genellikle düşük olmaktadır. Bu nedenlerle, yangın çok yüksek hararete ve tahribata neden olmaktadır. Yangın başlangıç yeri yapılan tespitler doğrultusunda net olarak anlaşılmaktadır.



Ayrıca ısı, duman ve alevin fizik kanunu gereği yukarı doğru hareket etmesi kaçınılmazdır. Bu göstergeler doğrultusunda 3'üncü katın yangın başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı bu nedenle daha az tahribata uğradığından anlaşılmaktadır. Otel binasında tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunmadığından çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerilmektedir.

"50'DE FAZLA VATANDAŞ CAMLARDAN KURTARILDI"

50'den fazla kişinin merdivenli itfaiye aracıyla otelin camlarından, 1 kişinin de atlama yatağı ile kurtarıldığının aktarıldığı raporda, şu ifadelere yer verildi: