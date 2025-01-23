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AA

Bolu’nun Kartalkaya Kayak Merkezi’nde tatil keyfi, korkunç bir trajediye dönüştü.

Grand Kartal Otel’de 21 Ocak sabahı saat 03.27'de başlayan yangın, yalnızca dakikalar içinde oteli bir ölüm kapanına çevirdi.

78 kişinin yaşamını yitirdiği faciada, çaresizlikle pencerelerden atlayan insanlar, gözyaşları ve dehşet dolu anlar hafızalara kazındı.

İTFAİYE 1 SAATTE GİTTİ

21 Ocak'ta 03.27'deki yangın ihbarının ardından olay yerine ulaşan ilk ekip, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yola çıkan itfaiye personeli oldu.

Ancak, en yakın itfaiye istasyonunun otele olan mesafesi yaklaşık bir saat sürdü.

Alevlerin yayılma hızı ve itfaiyenin müdahale süresi, tartışmaları da beraberinde getirdi.

OTEL VE İTFAİYE ARASINDAKİ MESAFE TEST EDİLDİ

Popüler bir alanın acil durum merkezlerine olan uzaklığı tartışmaları sürerken gazeteciler, en yakın itfaiye istasyonunun otele mesafesini binek araçla test etti.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yangının meydana geldiği otele, navigasyon uygulamasından en kısa güzergah seçilerek, aradaki mesafe ve süre ölçüldü.

70 KM HIZLA 49 DAKİKA SÜRDÜ

Düz yolda aracın hızı 70 kilometreye sabitlendi, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne doğru giderken, yolun bazı bölümlerinin engebeli ve virajlı olması nedeniyle hız zaman zaman 50 kilometreye düştü.

Yolun bazı kısımlarındaki kaygan zemin, ulaşım süresini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı.

Yapılan testte, kış koşullarının etkili olduğu kayak merkezine binek araç ile ulaşmanın yaklaşık 49 dakika sürdüğü ve 42 kilometre mesafe katedildiği belirlendi.

1 SAATTEN ÖNCE ULAŞILMASI İMKANSIZ

Olası bir acil durumda Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından müdahalenin yaklaşık 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.