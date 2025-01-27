DHA

Türkiye, 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de yaşanan korkunç yangın faciasıyla sarsıldı.

78 kişinin yaşamını yitirdiği olay, yüreklerde derin bir acı bıraktı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma ise tüm hızıyla sürüyor.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün diğer oteli olan Gazelle Resort Spa Otel'in Genel Müdürü Ahmet Demir de, savcılık sorgusunun ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi ve tutuklanmasına karar verildi.

TUTUKLU SAYISI 19 OLDU

Grand Kartal Otel yangını soruşturması kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, itfaiye eri İrfan Acar akşam saatlerinde tutuklanmıştı.

Gazelle Resort ve Spa Otel Müdürü Ahmet Demir de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 19'a yükseldi. Sedat Gülener, Kenan Coşkun, İrfan Acar ve Ahmet Demir, cezaevine götürülmek üzere Bolu Adliyesi'nden çıkarıldı.

Öte yandan, dosya kapsamında 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 1 kişi de savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverilmişti.

OTEL SAHİBİNİN DİĞER OTELİ İÇİN KAPATMA KARARI ALINDI

Gelişmelerin ardından Gazelle Otel'den yapılan açıklamada, otelin geçici süreyle kapatılmasına karar verildiği bildirildi.

Otel yönetiminden yapılan açıklamada şöyle denildi: