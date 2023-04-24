Bolu'da FETÖ operasyonu: 1 gözaltı Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 ayrı mahkeme tarafından FETÖ üyesi olma suçundan aranan A.C. isimli kadın yakalandı.

İHA Güvenlik güçlerinin Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda bir operasyon da Bolu'da gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından FETÖ üyelerine yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde örgüt üyesi olduğu tespit edilen bir şüphelinin Mengen ilçesinde saklandığı belirlendi. 3 ayrı mahkemeden aranıyor Ankara Adliyesinde bulunan 3 ayrı mahkeme tarafından FETÖ üyesi olma suçundan aranan A.C. isimli kadın yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin saklandığı evde jandarma ekipleri tarafından arama yapıldı. A.C., işlemlerinin ardından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan adliyeye sevk edildi.