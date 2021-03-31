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    Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

    Bolu merkezli 5 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan, aralarında askerlerin de bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi.
    • İHA
    • 31.03.2021 - 15:39
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 15:54
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    Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü Paralel Devlet Yapılanması soruşturmaları kapsamında, aralarında askerlerin de olduğu 6 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

    5 FARKLI İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için Bolu, Balıkesir, Ankara, Gaziantep ve Edirne'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

    Operasyonda FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen aktif görevdeki askerler H.Ç. ve K.G., meslekten ihraç edilmiş astsubay E.G, eski sağlık astsubay Y.E.Y., özel şirkette muhasebeci olarak çalışan E.E. ile herhangi bir çalışma kaydı bulunmayan Z.K. yakalanarak gözaltına alındı.

    Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi VİDEO

    ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

    İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 6 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi #1

    Bolu’da FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyeye sevk edildi #2

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