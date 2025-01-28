AA

Bolu'da can verenlerin ailelerine vicdansız telefon...

Tüm ülke, Kartalkaya'daki otel yangınında verdiği 78 kurbana ağlıyor.

ARAYIP DALGA GEÇTİLER

Ülke yastayken vicdansızlar, ölenlerin aileleriyle dalga geçti.

Hayatını kaybedenlerin ailelerinin numaralarına ulaşan birkaç insanlıktan nasibini almamış kişi, ölenlerin yakınlarını aradı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu ahlak dışı hareket üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti.

Başsavcılık, sosyal medyada gündeme gelen iddialarla ilgili, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "kişinin hatırasına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçlarından soruşturma başlattı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kartalkaya'daki yangında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden "çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden", onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar eden 3 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

ŞÜPHELİ KADININ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

Grand Kartal Otel’deki yangında yaşamını yitirenlere yönelik eylemleri nedeniyle gözaltına alınan 20 yaşındaki F.A.’nın, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Nevşehir Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen F.A., adliyeye sevk edildi.

GRUBUN YÖNETİCİSİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Şüpheli F.A.’nın, yangında vefat edenler ve yakınlarına ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde paylaşıldığı sosyal medya platformundaki grubun yöneticisi olduğu öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 26 Ocak’ta yaptığı açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangınında vefat edenlere bir sosyal medya platformu üzerinden çirkin ve ahlak dışı sözler sarf eden, onlara ve yakınlarına ait kişisel verileri hukuka aykırı şekilde paylaşan ve yakınlarını arayarak acı durumlarını istismar ettikleri öne sürülen kişilerden Aksaray’da ikamet eden B.M.D. (21), Nevşehir’de ikamet eden F.A. ve Bitlis’te ikamet eden D.D.’nin (19) gözaltına alındığını duyurmuştu.