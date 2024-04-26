Bolu'da izinsiz drone çekiminin bedeli 153 bin 850 TL oldu Bolu'da izinsiz çekim yapanlara yönelik cezalar yüzde 58 oranında artırılırken, ticari amaçlı izinsiz drone çekiminin bedeli 153 bin 850 tl olarak belirlendi.

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DHA

Bolu, doğal güzelliğiyle her yıl binlerce vatandaşa ev sahipliği yapıyor.

Eşsiz manzarasıyla ünlü Abant Gölü Milli Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Gölcük Tabiat Parkı, yerli-yabancı yüz binlerce tatilcinin akınına uğruyor.

Eşsiz manzarası ile büyüleyen tabiat parkları ve milli parklar, fotoğraf ve video çekimi yaptırmak isteyen çiftlerin ve sosyal medya içerik üreticilerinin de ilgisini çekiyor.

Yeni evlenecek çiftler, kendilerine bir anı oluşturmak için Abant, Gölcük ve Yedigöller’de fotoğraflar ve video çektirirken, bazı çiftler de fotoğrafçılardan drone çekimi talebinde de bulunuyor.

Drone çekiminin bedeli 153 bin 850 TL

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından, tabiat parkları ve milli parklarda ticari amaçlı izinsiz çekim yapanlara yönelik cezalar yüzde 58 oranında artırıldı.

Ticari amaçlı izinsiz drone çekimi yapanların tespit edilmesi halinde 153 bin 850 TL ceza kesiliyor.

Fotoğrafçıların, izin alarak düğün-nişan fotoğraf ve video çekimi için 3 bin 110 TL, moda çekimi için ise 30 bin 880 TL Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne ödeme yapması gerekiyor.

İzinsiz çekime 5 katı ceza

Parklarda, izinli şekilde belgesel, sinema, dizi ve reklam filmi çekimlerinin günlük bedeli ise 6 bin 150 TL ile 30 bin 770 TL arasında değişiyor. Söz konusu çekimlerin izinsiz yapılması halinde günlük ödenmesi gereken ücretin 5 katı ceza kesiliyor.

Kişi ya da işletmelerin cezayı ödememesi durumunda ise Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından adli süreç başlatılacağı belirtildi.

"Bu cezalar, kaçak çekim yapılmaması için caydırıcı gibi görünüyor"

Bolu’da düğün, nişan, kına ve organizasyon çekimleri yapan fotoğraf stüdyosu sahibi Serkan Erkan, yeni evlenen çiftlerin Bolu’nun doğa harikası mekanlarında ömür boyu unutamayacakları bir anı olması için fotoğraf, video ve drone görüntülerinin çekilmesini istediğini belirterek, “Çiftler çekimlerde doğa ile iç içe olmak istiyorlar. İstanbul ve Ankara’dan çekim için çiftlerimizi Bolu’ya geliyor. Buralardaki çekim fiyatlarının artması çiftleri de ekonomik olarak etkiliyor. Gölcük’te Abant’ta bir drone çekimi istemeleri halinde, şu anki fiyatların yükselmesiyle birlikte çiftlere bir külfet olarak yansıyacak. En özel, en mutlu günlerinde bu fiyatların biraz daha minimal olması gerekiyor. Kısa bir görüntü 3-5 kare fotoğraf için bu fiyatların yüksek olduğunu düşünüyoruz. Çiftlerimiz drone çekimi de istiyorlar. Şehir içinde bunu yaparak art niyetli olarak kullanan insanlar da var. Biz fotoğrafçılar bu işi resmi olarak yapmaya çalışıyoruz. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden gerekli izinleri almak biraz uzuyor. Çiftlerin düğün tarihi belli ve belki bu izinleri almak 1,5-2 ay sürüyor. Bu cezalar, kaçak çekim yapılmaması için caydırıcı gibi görünüyor." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)