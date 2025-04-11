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DHA

Bolu Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi.

İstanbul yönüne giden 4 otomobil, hafif ticari araç, yolcu otobüsü, kamyon ve tır, karlı havada zincirleme kazaya karıştı.

Kazada 10 kişi yaralandı.

İSTANBUL YÖNÜ ULAŞIMA KAPANDI

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yolun trafiğe açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.