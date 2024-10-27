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İHA

Ambulans sürücüleri hayat kurtarmak için adeta zamanla yarışıyor.

Onları en fazla zorlayan ise vakalara ulaşırken trafikte kaldıkları sürenin uzaması oluyor.

Ambulansların geçiş üstünlüğüne uymayan sürücüler, zorluk çıkarıyor. Hal böyleyken güzel olan görüntüler mutlu ediyor.

SÜRÜCÜLER DUYARSIZ KALMADI

Bu kez görüntüler Bolu'dan...

Kent merkezinde saatlerinde D-100 kara yolu Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine kısa süre içerisinde sağlık ekipleri sevk edildi.

Alternatif yollardan olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı.

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda trafik durdu.

FERMUAR YÖNTEMİ UYGULANDI

Kaza yerine ulaşmak isteyen polis ekiplerine sürücüler fermuar yöntemiyle yol verdi.

Olay yerine ulaşan polis ekipleri kısa sürede hem kazaya hem de sıkışan trafiğe müdahale etti.

KISA SÜREDE AÇILDI

Ekiplerin yönlendirmesiyle sıkışan trafik kısa sürede açıldı.