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    Bolu'da komandolarla 30 Ağustos Zafer Bayramı

    30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Komandolar, caddede marşlar eşliğinde yürürken, büyük alkış aldı.
    • 30.08.2022 - 13:57
    • Güncelleme : 30.08.2022 - 14:15
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    Bolu'da komandolarla 30 Ağustos Zafer Bayramı

    Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı…

    26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 100. yılında Bolu’da da törenler yapıldı.

    Bolu'daki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, Anıtpark’ta başladı.

    Komandolara büyük ilgi

    Öğrencilerin okuduğu şiirlerin ardından halk oyunları ve karate gösterisi, ilgiyle izlendi.

    Kıbrıs Barış Harekatı ve PKK terör örgütüne yönelik harekatlarda gösterdikleri başarılar dolayısıyla 2 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2’nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların geçişi, büyük ilgi gördü.

    Bolu'da 30 ağustos coşkusu komandolar caddeleri inletti VİDEO

    Dakikalarca alkışladılar

    Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, törene katılan vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlandı.

    DHA'nın haberine göre komandoların marşlarla yürüyüşü sırasında katılımcılar, Türk bayraklarıyla sevgi gösterilerinde bulundu.

    Bolu da komandolarla 30 Ağustos Zafer Bayramı #1

    Bolu da komandolarla 30 Ağustos Zafer Bayramı #2

    Bolu da komandolarla 30 Ağustos Zafer Bayramı #3

    Bolu da komandolarla 30 Ağustos Zafer Bayramı #4

    Bolu da komandolarla 30 Ağustos Zafer Bayramı #5

    Bolu da komandolarla 30 Ağustos Zafer Bayramı #6


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