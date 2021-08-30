Büyük zaferin 99’uncu yıl dönümünde kentin en işlek caddesinde yürüyüş yapan Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı komandoları, yürüyüşleri ve marşları ile arşı titretti.

Bolu’da 30 Ağustos Zafer Bayramı, Anıtpark’ta vatandaşların da katılımıyla kutlandı.

Büyük zaferin 99’uncu yıl dönümünde bölge halkı, ellerindeki bayraklarla 7’den 70’e kutlama alanına geldi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit ve protokol üyelerinin Atatürk Anıtı'na çelenk koymasının ardından, kent meydanındaki törene geçildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Vali Ümit, Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Yavuz Çankaya, tören birlikleri ve vatandaşların bayramlarını kutladı. Öğrenciler şiirler okudu, Gençlik Merkezi Folklor ekibinin gösteri yaptı.

MAVİ BERELİLERİN GÖRKEMLİ GEÇİŞİ

İç güvenlik harekatlarındaki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren, Türkiye’nin çift sancaklı tek tugayı Bolu 2. Komando Tugay Komutanlığı komandoları, törende görkemli bir geçiş yaptı.

Kentin en işlek caddesi olan İzzet Baysal Caddesi'nde, sis bombaları eşliğinde yürüyen mavi bereliler, adımlarıyla ve marşlarıyla adeta arşı titretti.

“VATAN SANA CANIM FEDA"

Halkın büyük ilgisi ile karşılaşan komandolar, töreni izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Vatandaşlar, sevgilerinin bir göstergesi olarak ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak komandoların, “Vatan sana canım feda”, "Mavi bere düşmez yere" sloganlarına alkışlarıyla eşlik etti.

Bolu’da mavi bereli komandoların görkemli 30 Ağustos yürüyüşü VİDEO

